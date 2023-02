Alba Berlin verliert auch bei Fenerbahce Istanbul Alba Berlin hat seinen Negativlauf in der Euroleague fortgesetzt und die fünfte Niederlage in Serie kassiert. Am Freitagabend verlor der Basketball-Bundeslig... dpa

Berlin (dpa) – -Alba Berlin hat seinen Negativlauf in der Euroleague fortgesetzt und die fünfte Niederlage in Serie kassiert. Am Freitagabend verlor der Basketball-Bundesligist beim türkischen Meister Fenerbahce Istanbul klar mit 86:101 (47:57). Alba bleibt damit Tabellenletzter und droht, langsam den Anschluss zu verlieren. Beste Berliner Werfer waren Yanni Wetzell mit 13 und Yovel Zoosman mit zwölf Punkten.