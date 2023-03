Alba Berlin verliert beim FC Barcelona Die Basketballer von Alba Berlin haben in der Euroleague einen Auswärtscoup verpasst. Am Donnerstagabend unterlagen die Berliner trotz einer starken ersten H... dpa

Barcelona -Die Basketballer von Alba Berlin haben in der Euroleague einen Auswärtscoup verpasst. Am Donnerstagabend unterlagen die Berliner trotz einer starken ersten Hälfte beim spanischen Spitzenteam FC Barcelona 56:72 (35:34). Alba bleibt nach der 23. Niederlage im 31. Spiel Tabellenvorletzter. Die Playoffs waren schon lange nicht mehr in Reichweite. Bester Berliner Werfer war Yanni Wetzell mit neun Punkten.