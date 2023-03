Alba Berlin verliert Spitzenspiel gegen Bayern München Berlin (dpa) ­­– Alba Berlin hat das Prestigeduell in der Basketball-Bundesliga gegen den FC Bayern München verloren und damit auch die Tabellenführung an di... dpa

Alba Berlin unterlag dem FC Bayern München im BBL-Topspiel daheim mit 71:76 (43:43). Andreas Gora/dpa

Berlin (dpa) ­­– Alba Berlin hat das Prestigeduell in der Basketball-Bundesliga gegen den FC Bayern München verloren und damit auch die Tabellenführung an die Telekom Baskets Bonn abgegeben. -Das Team von Trainer Israel Gonzalez unterlag daheim vor 13.666 Zuschauern dem Dauerrivalen nach hartem Kampf mit 71:76 (43:43). Zuvor hatte Alba in der heimischen Liga zwölf Spiele in Serie gewonnen. Beste Berliner Werfer waren Jaleen Smith mit 14 sowie Johannes Thiemann und Maodo Lo mit je zwölf Punkten.