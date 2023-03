Alba Berlin verliert Spitzenspiel gegen Bayern München Berlin (dpa) Alba Berlin hat das Prestigeduell in der Basketball-Bundesliga gegen den FC Bayern München verloren und damit auch die Tabellenführung an die Te... dpa

Berlin (dpa) Alba Berlin hat das Prestigeduell in der Basketball-Bundesliga gegen den FC Bayern München verloren und damit auch die Tabellenführung an die Telekom Baskets Bonn abgegeben. Am Samstagabend unterlag das Team von Trainer Israel Gonzalez daheim vor 13 666 Zuschauern dem Dauerrivalen nach hartem Kampf mit 71:76 (43:43). Zuvor hatte Alba in der heimischen Liga zwölf Spiele in Serie gewonnen. Beste Berliner Werfer waren Jaleen Smith mit 14 sowie Johannes Thiemann und Maodo Lo mit je zwölf Punkten. -Von Beginn an entwickelte sich eine hochintensive Partie, in der zunächst die Defensivreihen dominierten. Vor allem Alba agierte unter dem Korb sehr konzentriert und ließ kaum Offensivrebounds der Bayern zu. Und da die Gäste zunächst kaum trafen, zog der Titelverteidiger, der auf die angeschlagenen Yovel Zoosman und Tamir Blatt verzichten musste, schnell auf 16:7 davon.