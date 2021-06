Berlin - Die erste Trophäe gab es für Jayson Granger. Aus den Händen von Trainer Aito Garcia Reneses erhielt der Point Guard die Auszeichnung zum besten Spieler der Finals. Mit dem 86:79-Sieg am Sonntag war Alba Berlin Deutscher Meister geworden, hatte gegen Bayern München die Serie mit 3:1 gewonnen. Und wie bereits im Vorjahr in München stand der 74-jährige Spanier kurz darauf an dem kleinen Tischchen mit den Goldmedaillen und überreichte diese seinen Spielern, jeweils mit ein paar Worten des Glückwunsches. Die hatten sie sich nach 40 Minuten, in denen man stets in Führung lag, verdient. „Verrückt, was für eine Serie, es ist unfassbar“, sagte Maodo Lo mit umgehängter Medaille vor der TV-Kamera.

Die Aussicht auf den Titel beflügelte

Wie bereits am Vortag erwischten er und Alba auch am Sonntagnachmittag den besseren Start in ein Spiel, das die Entscheidung bringen konnte. Offenbar beflügelte die Möglichkeit auf die Titelverteidigung die Gäste so sehr, dass sie offensiv sofort ihren Rhythmus fanden und defensiv sofort eine hohe Intensität zeigten. Die Bayern benötigten viereinhalb Minuten, um die ersten Punkte zu erzielen, nach sechs Minuten lagen die Berliner durch einen erfolgreichen Distanzwurf von Tim Schneider mit 13:3 in Führung und zwangen Münchens Trainer Andrea Trienchieri zur ersten Auszeit.

Der Italiener hatte seine Mannschaft vor dem Anpfiff auf einer Position verändert: Für Jaylen Reynolds war JaJuan Johnson in den Kader und direkt in die Startformation der Gastgeber gerutscht. Die Idee dahinter: Mit Johnson und Leon Radosevic ein Gegengewicht zu Albas Center-Riesen Christ Koumadje zu schaffen. In den ersten fünf Minuten, in denen der Berliner auf dem Feld stand, aber war diese Variante krachend gescheitert. Und auch die weiteren Aufstellungen brachten in der restlichen Spielzeit des ersten Viertels keine Veränderungen. Der Ball lief gut durch die Berliner Offensive, die Würfe fielen und defensiv hielt Alba den Druck hoch. Die Folge: Das erste Viertel ging mit 21:9 deutlich an die Gäste.

Kritik am Spielplan

Körpersprache und die völlige Überzeugung das Spiel nicht gewinnen zu wollen, sondern auch zu können, zeigte sich auch direkt zu Beginn des zweiten Viertels: In einem Dunking von Luke Sikma und zwei Dreiern von Jayson Granger und dem Ausbau der Führung auf 29:13 nach nicht einmal vier Minuten des zweiten Abschnitts. Die bisherige Finalserie, aber eigentlich die komplette Saison, hatten schon oft gezeigt, dass selbst ein deutlicher Vorsprung gegen diesen FC Bayern München nicht unbedingt der Beruhigung dienen sollte. Und tatsächlich brachte ein 9:0-Lauf der Gastgeber aus Berliner Sicht wieder unnötige Spannung in die Partie. Zur Halbzeit war der 16-Punkte-Vorsprung halbiert, mit einer 38:30-Führung ging es in die Kabinen.

Die Ballverluste gegen Ende des zweiten Viertels und die daraus resultierenden Münchner Punkte waren diesmal kein Resultat aus erhöhtem Druck der Bayern, sondern das Ergebnis kleiner Unkonzentriertheiten. Aber wer wollte es den Berlinern im vierten Finalspiel in fünf Tagen verdenken, was den Liga-Verantwortlichen zuletzt auch ziemlich viel Kritik einbrachte.

Nach dem Seitenwechsel sahen er und die 1300 Zuschauer eine Partie, die mit einem 5:0-Lauf der Bayern startete und die damit praktisch wieder völlig offen war. Angeführt von Jayson Granger, der nach 14 Minuten auf dem Feld bereits 18 Punkte erzielt und damit eine neue persönliche Bestmarke in der Bundesliga aufgestellt hatte, hielten die Berliner aber dagegen. Auch wenn die Bayern nun noch einmal alles investierten und den Rückstand phasenweise auf drei, vier Punkte verkürzen konnten, waren die Berliner vor den letzten zehn Minuten beim Stand von 58:52 weiter mit sechs Punkten in Führung und der Titelverteidigung ganz nah.

Und trotzdem blieb es eine Zitterpartie, in der es zunehmend hitziger wurde, die Bayern immer wieder verkürzten, Alba Berlin aber offensive Antworten fand und mit Ben Lammers einen Spieler hatte, der zwei wichtige Würfe in den Schlussphase blocken konnte. Entschieden aber wurde das Spiel an der Freiwurflinie. Weil die Bayern es verpassten zu foulen und sich dann aller Frust im disqualifizierenden Foul von Vladimir Lucic entlud. Aus einer knappen 80:79-Führung wurde am Ende noch ein vermeintlich klarer 86:79-Erfolg, der Alba Berlin zum zweiten Mal in Folge in München jubeln ließ.