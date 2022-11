Alba Berlin: Weitere Pleite gegen Roter Stern Belgrad Berlin (dpa) ­­- Alba Berlin hat seine Niederlagen-Serie in der Euroleague fortgesetzt. Der Basketball-Bundesligist verlor am Dienstagabend daheim vor 7117 Z... dpa

Berlin (dpa) ­­- Alba Berlin hat seine Niederlagen-Serie in der Euroleague fortgesetzt. Der Basketball-Bundesligist verlor am Dienstagabend daheim vor 7117 Zuschauern gegen das serbische Spitzenteam Roter Stern Belgrad nach Verlängerung mit 84:88 (40:37, 75:75). Für Alba war es bereits die sechste Pleite in Serie in der Königsklasse. Beste Berliner Werfer waren Jaleen Smith mit 23 und Ben Lammers mit zwölf Punkten. -Das Team von Trainer Israel Gonzalez hatte zunächst Startprobleme und lag schnell 0:5 zurück. Doch die Gastgeber fanden danach besser ins Spiel und antworteten mit einem 10:0-Lauf. Nun lief der Ball bei ihnen und der Vorsprung wuchs auf 17:11 an. Doch es blieb nur ein kurzes Strohfeuer. Schon zum Ende des ersten Viertels häuften sich die Fehlwürfe.