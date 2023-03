Alba Berlin will gegen Anadolu „Momentum weiter aufbauen“ Nach zuletzt vier Siegen in nur neun Tagen gehen die Basketballer mit neuem Selbstbewusstsein in die nächsten Aufgaben. „Das fühlt sich schon gut an und mach... dpa

Berlin -Nach zuletzt vier Siegen in nur neun Tagen gehen die Basketballer mit neuem Selbstbewusstsein in die nächsten Aufgaben. „Das fühlt sich schon gut an und macht wieder mehr Spaß. Das Ziel ist es nun, das Momentum weiter aufzubauen“, sagte Nationalspieler Maodo Lo. Am Donnerstag treten die Berliner in der Euroleague daheim gegen den Titelverteidiger Anadolu Efes Istanbul an (20.00 Uhr/Magentasport).