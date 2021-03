Berlin - Alba Berlin wird auch in den kommenden beiden Jahren mit einer Wildcard in der Euroleague vertreten sein. Das bestätigte der Vorstand der Liga am Montag auf seiner Website. Albas Sportdirektor Himar Ojeda sagt: „Das ist riesig für uns als Klub, ein Gamechanger. Wir erfüllen alle Kriterien, die die Liga an die Klubs stellt.“

In der aktuellen Spielzeit belegen die Berliner Rang 15. Am Donnerstag treffen sie in fremder Halle auf den französischen Klub ASVEL Lyon-Villeurbanne.

