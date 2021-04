Berlin - Die Atmosphäre im Münchener Audi Dome hatte ein bisschen etwas von Endzeitstimmung. In der Theorie hätte in der Heimhalle des FC Bayern ab Wochenende das Top4-Turnier um den BBL-Pokal ausgespielt werden sollen. Genau zu der Zeit, als das erste Halbfinale zwischen dem FC Bayern und Ulm hätte starten sollen, war die Halle bereits wie ausgestorben. Einzig ein einsames Fernsehteam stand am Rande des Parketts und klärte die Zuschauer daheim über den Grund für die gähnende Leere auf.

Zwei positive PCR-Tests bei der BG Göttingen

Rund eine Stunde vor Beginn des Turniers hatte die BBL dieses abgesetzt und auf einen noch unbekannten Zeitpunkt verlegt. Grund für die Absage waren zwei positive PCR-Coronatests im Team der BG Göttingen, dem Halbfinalgegner von Alba Berlin. Zwei Tests, die dreierlei zur Folge hatten: sportliche Ernüchterung, neue Terminprobleme für die Top4-Teams, aber auch die Erkenntnis, dass das Hygienekonzept des Turniers aufgegangen war.

Nachdem alle vier beteiligten Mannschaften zuvor bereits zweimal und mit durchweg negativen Ergebnissen auf Corona getestet worden waren, hatten sie am Freitag das gemeinsame Münchener Hotel bezogen. „Wir wurden sofort bei der Ankunft getestet und hatten keinen Kontakt mit den anderen Teams“, erzählt Albas Sportdirektor Himar Ojeda. Bereits während dieser ersten Testrunde im Hotel gab es den ersten positiven Göttinger Test. Der betroffene Spieler wurde isoliert, und die BBL kontaktierte das Münchener Gesundheitsamt. „Die Auflage des Gesundheitsamts für eine Austragung des Turniers war dann, dass bei einer weiteren Testung alle Göttinger negativ sind“, erklärte der Hygieneberater der BBL, Florian Kainzinger gegenüber Magentasport. Weil aber die Testrunde am nächsten Morgen einen zweiten Fall ergab, durfte Göttingen nicht spielen. Der Klub beantragte eine Spielverlegung, die BBL stimmte zu und setzte das Top4 aus.

Die Mannschaft des FC Bayern beendete im Anschluss kurzerhand ihr Aufwärmprogramm, und auch das Team aus Ulm verließ die Arena nur wenige Minuten nach Ankunft. Bei Alba hingegen begann fünf Stunden vor dem geplanten Beginn des eigenen Halbfinals im Hotel das große Wecken. „Das war genau der Zeitpunkt vor dem Spiel, an dem man sich nochmal schlafen legt“, erklärt Niels Giffey. Der Kapitän hatte sein Handy noch an, als in Albas WhatsApp-Gruppenchat die Absage des Turniers verkündet wurde. „Aber die Jungs, die es zum Schlafen ausmachen, mussten wir rausklopfen gehen.“ Man hatte sich bei Alba nach der Absage entschieden, schnellstmöglich nach Berlin zurückzukehren. Zu dem Zeitpunkt, an dem das Halbfinale gegen Göttingen starten hätte sollen, hatte der Zug mit Albas Reisetross gerade Bitterfeld passiert.

„Es ist natürlich absolut verständlich, aber auch einfach schade und ernüchternd“, sagt Giffey über die Absage des Turniers. Wenig überraschend, schließlich wäre am Sonntag der erste Titel der Saison vergeben worden. Solche Spiele seien Highlights für Sportler, sagt Giffey, ehe er nach kurzer Pause ergänzt: „Alle vier Teams haben sich die Chance erarbeitet, um diesen Titel zu spielen. Deswegen hoffe ich, dass es noch irgendwie klappt.“

Die BBL möchte den Titel weiter als Turnier ausspielen

Irgendwie wird es das wohl. Allerdings steht die Liga nun vor der großen Herausforderung, einen passenden neuen Termin zu finden. Aufgrund des internationalen Kalenders muss die BBL ihre Saison bis zum 13. Juni beendet haben. Bis dahin müssen je nach Klub noch vier bis sieben Hauptrundenpartien sowie die Playoffs absolviert werden. BBL-Geschäftsführer Stefan Holz bezeichnet es dennoch als das „ganz klare Ziel“, den Pokal nach wie vor als Top4 auszuspielen. Obwohl dies angesichts des ohnehin engen Spielplans „hinten raus super eng“ würde.

Himar Ojeda schließt sich dieser Einschätzung an. Man müsse einen Termin finden, „der allen vier Mannschaften gut passt.“ Albas Spieler müssen die Enttäuschung über die Absage nun möglichst schnell verarbeiten. „Man muss einfach sehen, dass das Virus auch vor dem Basketball keinen Halt macht“, sagt Niels Giffey. Er tut dies nicht klagend, sondern wohl wissend, dass es ein Privileg ist, dem eigenen sportlichen Beruf derzeit überhaupt nachzugehen. In München durften sie das nun nicht. Aber: „Auch wenn das Ergebnis bitter und traurig ist, das Hygienekonzept hat seinen Sinn erfüllt“, meint Giffey.