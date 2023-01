Alba Berlins Kampf gegen Real Madrid nicht belohnt Berlin (dpa) ­ Nach zuletzt drei Siegen in Serie hat Basketball-Bundesligist Alba Berlin in der Euroleague wieder eine Niederlage einstecken müssen. Am Donne... dpa

ARCHIV - Albas Jaleen Smith in Aktion. Christoph Soeder/dpa/Archiv

Berlin (dpa) ­ Nach zuletzt drei Siegen in Serie hat Basketball-Bundesligist Alba Berlin in der Euroleague wieder eine Niederlage einstecken müssen. Am Donnerstagabend unterlag Alba daheim vor 9957 Zuschauern dem Starensemble von Spitzenreiter Real Madrid trotz großen Kampfes mit 77:84 (35:46). Das Team von Trainer Israel Gonzalez bleibt damit im Tabellenkeller. Beste Berliner Werfer waren Jaleen Smith mit 22 und Tamir Blatt mit zwölf Punkten. -Von Beginn an entwickelte sich eine intensive Partie. Alba agierte vor allem in der Defensive sehr aufmerksam. Und so blieb die Partie zunächst ausgeglichen. Doch die Berliner hatten in der Offensive Probleme, ihren Wurfrhythmus zu finden. Mitunter zeigten die Alba-Spieler auch zu viel Respekt vor den großen Namen bei Real.