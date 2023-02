Alba bleibt in der Bundesliga in der Spur: „Aufwand belohnt“ Kontrastreicher könnte diese Saison für Alba Berlin kaum sein. Während die Berliner in der Euroleague eine Niederlage nach der anderen einstecken müssen, thr... dpa

ARCHIV - Himar Ojeda, Sportdirektor Alba Berlin, bei der Pressekonferenz. Tom Weller/dpa/Archivbild

Berlin (dpa/bb) – -Kontrastreicher könnte diese Saison für Alba Berlin kaum sein. Während die Berliner in der Euroleague eine Niederlage nach der anderen einstecken müssen, thronen sie in der Basketball-Bundesliga weiter auf Platz eins. „Zumindest hier wird unser Aufwand auch belohnt. Es hat offenbar keine mentalen Folgen für die Bundesliga“, sagte Sportdirektor Himar Ojeda nach dem 94:86-Auswärtssieg am Sonntagabend in Heidelberg.