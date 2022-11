Alba erwartet schwierige Aufgabe in Madrid Nach zuletzt vier Niederlagen in Serie in der Basketball-Euroleague steht Alba Berlin erneut vor einer schwierigen Aufgabe. Am Donnerstag treten die Berliner... dpa

ARCHIV - Headcoach Israel Gonzalez von Alba Berlin steht gestikulierend am Rand des Courts. Andreas Gora/dpa

Berlin -Nach zuletzt vier Niederlagen in Serie in der Basketball-Euroleague steht Alba Berlin erneut vor einer schwierigen Aufgabe. Am Donnerstag treten die Berliner beim spanischen Meister Real Madrid (20.45 Uhr/Magentasport) an. „Sie sind eines der besten Teams Europas und unsere Chancen sind sicherlich gering“, sagte Trainer Israel Gonzalez.