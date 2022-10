Alba gewinnt Spitzenspiel - Bayern bezwingt Crailsheim

Alba Berlin hat das Spitzenspiel in der Basketball-Bundesliga bei den Rostock Seawolves klar gewonnen.

BYanni Wetzell (M) war bester Alba-Werfer in Rostock.

Sebastian Heger/dpa

München -Alba Berlin hat das Spitzenspiel in der Basketball-Bundesliga bei den Rostock Seawolves klar gewonnen.

Der Titelverteidiger dominierte am Sonntag gegen den bis dahin ebenfalls noch ungeschlagenen Aufsteiger und siegte deutlich mit 104:70 (46:36). Alba hat damit alle fünf Ligaspiele gewonnen. Beste Berliner Werfer waren Yanni Wetzell mit 19 und Louis Olinde mit 16 Punkten.

Nach vier Pflichtspiel-Niederlagen hat der FC Bayern München gegen die Hakro Merlins Crailsheim gewinnen können. Die Mannschaft des italienischen Trainers Andrea Trinchieri setzte sich mit 88:77 (49:40) durch und steht mit 4:1 Siegen genau wie Rostock in der Bundesliga-Spitzengruppe. Crailsheim (1:4) kommt dagegen in der neuen Saison nicht in Schwung.

Nach drei Niederlagen in der Euroleague und dem 78:81 in der Bundesliga in Hamburg führte Nationalspieler Andreas Obst die Münchner zum verdienten Erfolg. Der 26-Jährige überzeugte mit 25 Punkten, darunter waren auch sechs erfolgreiche Distanzwürfe. Auch Routinier Elias Harris (33) war mit 21 Zählern auffällig.

Die gleiche Bilanz wie die Münchner haben auch die MHP Riesen Ludwigsburg. Das Team von Trainer Josh King siegte bei den Würzburg Baskets mit 89:86 (40:36) und hat sich im oberen Tabellendrittel vorerst etabliert. Die Gastgeber (2:3) rangieren im Liga-Mittelfeld.

Den ersten Saisonsieg holten die Löwen Braunschweig beim knappen 61:59 (30:22) bei den Fraport Skyliners aus Frankfurt. In einer von der Defensive geprägten Partie war David Krämer mit 17 Punkten bester Schütze bei den Niedersachsen.