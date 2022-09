Alba gewinnt vorletztes Testspiel: 103:88 in Braunschweig Alba Berlin befindet sich in guter Form auf dem Weg in die neue Saison in der Basketball-Bundesliga. Der Titelverteidiger gewann am Samstagabend sein vorletz... dpa

Braunschweig -Alba Berlin befindet sich in guter Form auf dem Weg in die neue Saison in der Basketball-Bundesliga. Der Titelverteidiger gewann am Samstagabend sein vorletztes Testspiel bei den Basketball Löwen Braunschweig unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit 103:88 (44:33). Vor dem Start in die neue Spielzeit am 28. September mit dem Heimspiel gegen die Hamburg Towers empfängt Alba die Rostock Seawolves am kommenden Sonntag (15.00 Uhr) in der Oranienburger MBS-Arena.