Alba im Spiele-Marathon gegen Würzburg - Blatt fällt aus Kampf und Fernduell um Platz eins: Alba ist am Mittwoch schon wieder gefordert. Ausrutscher verboten! dpa

Berlin (dpa/bb) – -Die Basketballer von Alba Berlin bekommen keine Verschnaufpause. Am Mittwoch sind die Berliner in der Bundesliga daheim gegen den Tabellenachten Würzburg Baskets gefordert (19.00 Uhr/Magentasport). „Sie sind dieses Jahr überraschend gut und haben da ein bisschen was aufgebaut. Ein Spiel, das wir ernst nehmen müssen“, sagte Flügelspieler Louis Olinde am Dienstag.