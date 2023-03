Alba-Manager Baldi: Bedarf für neue Halle zwingend Manager Marco Baldi vom deutschen Basketball-Meister Alba Berlin fordert vom neuen Berliner Senat mehr Bewegung in der Thematik beim Bau neuer Sporthallen. D... dpa

Berlin (dpa) – -Manager Marco Baldi vom deutschen Basketball-Meister Alba Berlin fordert vom neuen Berliner Senat mehr Bewegung in der Thematik beim Bau neuer Sporthallen. Der Bedarf für neue Hallen sei zwingend, sagte der 60-Jährige dem „Tagesspiegel“ (Donnerstag), „und nicht nur wir. Die Bedarfe sind klar, die Bedarfe sind auch klar definiert. Aber wenn man das ernst nimmt, was Alba seit jetzt 33 Jahren in dieser Stadt leistet, muss man auch mal in die konkrete Umsetzung gehen.“