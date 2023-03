Alba-Manager Baldi lobt Team-Mentalität Die vierte Partie in neun Tagen hat den Basketballprofis von Alba Berlin ein großes Lob von Alba-Manager Marco Baldi eingebracht. „Das man sich noch einmal s... dpa

ARCHIV - Alba-Manager Marco Baldi spricht im Interview. Andreas Gora/dpa

Berlin -Die vierte Partie in neun Tagen hat den Basketballprofis von Alba Berlin ein großes Lob von Alba-Manager Marco Baldi eingebracht. „Das man sich noch einmal so mobilisiert, so eine Anstrengung hinkriegt, das spricht sehr für das Team. Was die Moral und Mentalität anbelangt, war das schon eine sehr, sehr starke Leistung“, sagte er nach dem 83:77-Auswärtssieg in der Bundesliga bei den MHP Riesen Ludwigsburg.