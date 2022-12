Alba nach Ende der Negativserie erleichtert Für Alba Berlin fand die Leidenszeit am Freitagabend ein Ende. Nach zuvor zwölf Niederlagen in Serie durften die Berliner in der Euroleague endlich wieder ju... dpa

ARCHIV - Headcoach Israel González von Alba Berlin steht gestikulierend am Rand des Courts. Andreas Gora/dpa/Archivbild

Berlin -Für Alba Berlin fand die Leidenszeit am Freitagabend ein Ende. Nach zuvor zwölf Niederlagen in Serie durften die Berliner in der Euroleague endlich wieder jubeln. „Es ist eine Riesen-Erleichterung für das ganze Team. Wir haben ja schon eine schwere Last auf den Schultern getragen, und die ist jetzt erst einmal weg“, sagte Sportdirektor Himar Ojeda nach dem 91:79-Auswärtssieg beim französischen Meister Asvel Villeurbanne.