Alba nach Euroleague-Niederlagenserie: „Zerrt am Gemüt"

Berlin -Der Frust sitzt bei Alba Berlin nach der sechsten Niederlage in Serie in der Basketball-Euroleague tief. „Das ist sehr bitter und unnötig. Das tut jetzt einfach gerade weh“, sagte Nationalspieler Johannes Thiemann nach der 84:88-Heimpleite gegen Roter Stern Belgrad. Und auch Manager Marco Baldi war geknickt. „Wir haben alles mobilisiert. Aber am Ende stehen wir mit leeren Händen da. Das zerrt am Gemüt“, sagte er.