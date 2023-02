Alba nach Pokalaus gegen Bayern enttäuscht Alba Berlin konnte seinen Titel im Pokal nicht verteidigen. Das Team war im Halbfinale nicht in seiner besten Verfassung. Die Pleite muss jetzt schnell verar... dpa

Münchens Vladimir Lucic steht an der Freiwurflinie und wirft. Matthias Stickel/dpa

Berlin (dpa/bb) – -Bei Alba Berlin war die Enttäuschung nach dem verlorenen Halbfinale beim Final Four in Oldenburg gegen den FC Bayern München groß. „Es war jetzt keine Sensation. Aber am Ende ist man natürlich enttäuscht. Man fährt da zum Pokal, da ist eine Riesenaufregung, man hat 1000 Fans im Rücken, man verausgabt sich und geht mit leeren Händen raus. Das muss man erst einmal verdauen“, sagte Manager Marco Baldi nach der 77:83-Pleite am Samstagabend.