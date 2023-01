Alba nach Sieg über Bonn neuer Bundesliga-Tabellenführer Berlin (dpa) ­ Alba Berlin hat das Spitzenspiel der Basketball-Bundesliga gegen die Telekom Baskets Bonn gewonnen und ist neuer Tabellenführer. Der Hauptstad... dpa

ARCHIV - Alba Berlins Johannes Thiemann setzt zum Wurf an. Andreas Gora/dpa/Archivbild

Berlin (dpa) ­ Alba Berlin hat das Spitzenspiel der Basketball-Bundesliga gegen die Telekom Baskets Bonn gewonnen und ist neuer Tabellenführer. Der Hauptstadtclub setzte sich am Sonntag vor 8760 Zuschauern in der ausverkauften Max-Schmeling-Halle gegen den bisherigen Spitzenreiter nach hartem Kampf mit 81:76 (48:44) durch. Beste Berliner Werfer waren Johannes Thiemann und Tamir Blatt mit jeweils 13 Punkten. Für das Heimteam war es der siebte Ligaerfolg nacheinander, die Serie der Bonner endete nach sieben Siegen. -Es entwickelte sich von Beginn an eine intensive Partie. Alba, bei denen Flügelspieler Louis Olinde nach kurzer Verletzungspause wieder dabei war, lag zunächst meist knapp in Führung, die Gäste verteidigten aber sehr aufmerksam und sehr körperbetont. So taten sich die Berliner immer schwerer und hatten zudem in der Defensive einige Probleme unter dem eigenen Korb.