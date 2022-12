Alba nach zwölfter Euroleague-Pleite gefrustet Die Kraft schwand bei Alba im letzten Viertel der Partie gegen Tel Aviv. Zeit zum Atemholen bleibt den Berlinern aber selbst über die Feiertage nicht. dpa

Berlin -Mit einem weiteren Frusterlebnis muss Alba Berlin in die Weihnachtsfeiertage gehen. Statt dem so sehr erhofften Befreiungsschlag, kassierte der Basketball-Bundesligist am Donnerstagabend die zwölfte Euroleague-Niederlage in Serie. „Das ist sehr bitter“, gestand Nationalspieler Johannes Thiemann nach der 70:83-Heimpleite gegen das israelische Spitzenteam Maccabi Tel Aviv.