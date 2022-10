Alba: Personalsorgen in Woche mit drei weiteren Spielen Basketball-Bundesligist Alba Berlin blickt nach dem Kraftakt im Pokal mit Sorgen in eine Woche mit noch drei weiteren Spielen. „Ich ziehe den Hut vor der Man... dpa

Berlin -Basketball-Bundesligist Alba Berlin blickt nach dem Kraftakt im Pokal mit Sorgen in eine Woche mit noch drei weiteren Spielen. „Ich ziehe den Hut vor der Mannschaft. Wir haben am Freitag noch mit Verlängerung in Mailand gespielt. Fünf Spieler saßen verletzt draußen“, sagte Manager Marco Baldi nach dem packenden 98:95 gegen die Telekom Baskets Bonn am Montagabend, „es gab zig Erklärungen, warum das ein schwieriges Spiel wird. Die Spieler spüren natürlich die Belastung, doch sie holen von irgendwo her noch ein bisschen Energie.“