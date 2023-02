Alba schlägt Heidelberg und bleibt Tabellenführer Alba Berlin ist erfolgreich in die Rückrunde der Basketball-Bundesliga gestartet. Am Sonntagabend siegte Alba beim Tabellenzwölften MLP Academics Heidelberg ... dpa

Berlin -Alba Berlin ist erfolgreich in die Rückrunde der Basketball-Bundesliga gestartet. Am Sonntagabend siegte Alba beim Tabellenzwölften MLP Academics Heidelberg mit 94:86 (40:34). Die Hauptstädter bleiben nach dem zehnten Ligasieg in Serie weiterhin Tabellenführer. Beste Berliner Werfer waren Yanni Wetzell mit 20 und Yovel Zoosman mit 14 Punkten.