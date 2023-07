Alba startet mit Auswärtsspiel in Heidelberg

Berlin -Alba Berlin startet mit einem Auswärtsspiel bei MLP Academics Heidelberg in die kommende Bundesliga-Saison. Die Partie wurde von der Basketball Bundesliga (BBL) auf den 28. September terminiert. Am Vorabend bestreiten Überraschungsmeister Ratiopharm Ulm und die Niners Chemnitz das Saisoneröffnungsspiel. Weitere Alba-Partien wurden von der BBL noch nicht bekannt gegeben. Die Hauptrunde endet am 12. Mai 2024. Der kommende deutsche Meister wird spätestens am 17. Juni 2024 gekürt.

