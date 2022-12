Alba steckt weiter im Euroleague-Loch

Berlin -Alba Berlin schleppt sich wegen des engen Spielplans nur noch von Spiel zu Spiel - und Erfolgserlebnisse werden rarer. „Das ist sehr frustrierend. Es sind gerade viele kleine Dinge, die nicht zusammenpassen“, sagte Sportdirektor Himar Ojeda. So war die 76:85-Auswärtspleite beim italienischen Vizemeister Virtus Bologna bereits die zehnte Euroleague-Niederlage in Serie.

Für Alba war es das sechste Spiel in 14 Tagen, das Team geht auf dem Zahnfleisch. „Die Spieler müssen sich erholen, die Energie muss sich erholen und unsere Gefühle müssen sich erholen“, sagte Trainer Israel González. Und Zeit zum dringend benötigten Training gibt es auch nicht. „Es bleibt oft nicht mal dafür Zeit, die Spiele sportlich aufzuarbeiten. Dann musst du dich schon auf das nächste Spiel zu fokussieren“, klagte Flügelspieler Louis Olinde.

Das ist auch diese Woche so. Denn am Freitag folgt schon das Euroleague-Spiel beim Tabellenfünften AS Monaco (19.00 Uhr), am Sonntag geht es dann in der Basketball-Bundesliga in Ulm weiter (19.00 Uhr/beide Magenta Sport). Statt Erholung gibt es strapaziöse Reisen. „Wir brauchen mehr Energie, wir brauchen Zeit für die Spieler, die aktuell nicht gut spielen und wir brauchen wieder Spielrhythmus. Und die Spieler, die gut agieren, werden bei dem Spielplan irgendwann müde“, sagte Ojeda.

So gilt es für Alba immer wieder auf das nächste Spiel zu hoffen. „Dann werden wir es wieder versuchen. Jeder noch so kleine Fortschritt zählt für uns gerade. Wir müssen aber weiter geduldig bleiben und immer weiter machen. Nichts anderes können wir tun“, sagte Ojeda. So stimmte in Bologna in jedem Fall der Kampfgeist, denn Alba gab bis zum Ende nie auf. „Wir haben unseren Teamspirit gezeigt“, lobte González die Einstellung seiner Spieler.