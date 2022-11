Alba tankt Energie vor Kaunas: Aber weiter Sorgen um Lo Es ist fast schon ein Luxus, dass Alba Berlin zu seinem nächsten Spiel in der Basketball-Euroleague recht ausgeruht anreisen kann. Nach vier Tagen Pause trit... dpa

ARCHIV - Albas Maodo Lo (l) kämpft gegen Nick Weiler-Babb von Bayern München um den Ball. Andreas Gora/dpa/Archivbild

Berlin -Es ist fast schon ein Luxus, dass Alba Berlin zu seinem nächsten Spiel in der Basketball-Euroleague recht ausgeruht anreisen kann. Nach vier Tagen Pause tritt der Bundesligist am Freitag beim litauischen Spitzenteam Zalgiris Kaunas an (19.00 Uhr/Magentasport). „Diese Zeit ist wichtig, um mal zu trainieren und die angeschlagenen Spieler können sich erholen“, sagte Trainer Israel Gonzalez.