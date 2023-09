Alba verliert beim Magentasport Cup auch gegen Bologna

Berlin -Alba Berlin hat den Magentasport Cup in München auf dem letzten Platz beendet. Der Basketball-Bundesligist verlor am Sonntag auch das Spiel um Platz drei gegen den Euroleague-Konkurrenten Virtus Bologna mit 76:90 (40:42). Am Samstag hatte es im Halbfinale eine klare 56:74-Pleite gegen Roter Stern Belgrad gegeben.

Trainer Israel Gonzalez konnte auch im vierten Vorbereitungsspiel nicht über den kompletten Kader verfügen. Neben Weltmeister Johannes Thiemann, der noch pausiert, fehlten die angeschlagenen Christ Koumadje, Louis Olinde und Yanni Wetzell.

Im Gegensatz zur Halbfinalpleite gegen Roter Stern präsentierte sich Alba gegen die Italiener deutlich treffsicherer und so lagen die Berliner in der ersten Hälfte meist in Führung. Und auch nach dem Seitenwechsel lag Alba fast immer knapp vorn. Erst im letzten Abschnitt häuften sich wieder die Fehlwürfe und Bologna konnte sich entscheidend absetzen. So wurde es am Ende erneut eine deutliche Niederlage

Alba startet am 28. September bei den MLP Academics Heidelberg in die Bundesligasaison. Zuvor absolvieren die Berliner noch am Mittwoch und am Samstag noch zwei Testspiele in Italien.