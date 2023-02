Alba vor Pokal-Final-Four: „Heiß, Titel zu verteidigen“ Alba Berlin greift am Wochenende nach seinem zwölften Pokalsieg. Mit Bayern München wartet im Halbfinale aber eine hohe Hürde. Zudem sind drei Spieler fraglich dpa

ARCHIV - Augustine Rubit von Bayern München kämpft mit Albas Johannes Thiemann (r) um den Ball. Lena Lachnit/dpa/Archivbild

Berlin -Die Vorfreude bei Alba Berlin auf das Pokal-Final-Four am Wochenende in Oldenburg ist riesig. „Gerade in den Wintermonaten ist der Pokal was, worauf man sich freuen kann. Es geht um den ersten Titel in dieser Saison und wir sind definitiv heiß, den zu verteidigen“, sagte Nationalspieler Johannes Thiemann. Vergangene Saison hatten die Berliner in eigener Halle den Pokal im Finale gegen Crailsheim geholt.