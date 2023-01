Alba vor schwerer Aufgabe gegen Valencia Die Playoffs in der Euroleague sind für Alba derzeit außer Reichweite. Kapitän Sikma hat trotzdem ein Ziel. dpa

ARCHIV - Albas Luke Sikma hält den Ball bereit zum Freiwurf. Der Kapitän möchte die Euroleague nicht als Letzter abschließen. Andreas Gora/dpa

Berlin -Alba Berlin erwartet am Donnerstag in der Euroleague nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie erneut eine schwierige Aufgabe. Dann empfängt der Basketball-Bundesligist das spanische Spitzenteam Valencia Basket (20.00 Uhr/Magentasport). „Sie spielen in den letzten Wochen wirklich sehr gut. Obwohl sie einige Verletzungssorgen plagen, haben sie immer noch einen starken Kader und ein gutes Zusammenspiel“, sagte Trainer Israel Gonzalez.