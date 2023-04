Alba weiter im Aufschwung: „Haben wieder mehr Überzeugung“ Der zweite deutliche Sieg nacheinander hat den Basketballern von Alba Berlin gutgetan. „Wir haben wieder viel mehr Überzeugung im Spiel, als wir noch vor ein... dpa

Berlin -Der zweite deutliche Sieg nacheinander hat den Basketballern von Alba Berlin gutgetan. „Wir haben wieder viel mehr Überzeugung im Spiel, als wir noch vor ein paar Wochen hatten“, sagte Manager Marco Baldi nach dem 76:47 gegen die Würzburg Baskets am Mittwochabend. Zuvor hatten die Berliner bereits am Sonntag in Frankfurt/Main klar gewonnen.