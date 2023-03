Alba will Revanche für Pokalpleite gegen Bayern Nur zwei Wochen nach der Pokalniederlage trifft Alba Berlin erneut auf den Dauerrivalen Bayern München. Der Blick geht aber nach vorn, zumal die Konstellatio... dpa

ARCHIV - Jonas Mattisseck (l-r) von Alba Berlin, Ognjen Jaramaz vom FC Bayern und Johannes Thiemann von Alba Berlin. dpa/Archiv Christian Kolbert/Kolbert-Press/

Berlin -Zwei Wochen nach dem bitteren Halbfinalaus im Pokal gegen den FC Bayern München bekommt Alba Berlin die Chance zur Revanche. Am Samstag empfängt der deutsche Meister in der Basketball-Bundesliga daheim den Dauerrivalen (20.30 Uhr/Magentasport). „Natürlich wollen wir uns revanchieren. Aber das ist natürlich schwer, weil es in einem Ligaspiel um nicht so viel geht, wie im Pokal“, sagte Guard Jonas Mattisseck.