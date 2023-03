Alcaraz gewinnt in Indian Wells Carlos Alcaraz hat zum ersten Mal in seiner Karriere das Masters in Indian Wells gewonnen und wird in der neuen Rangliste wieder die Nummer eins der Tennis-W... dpa

Carlos Alcaraz hält den Siegerpokal. Mark J. Terrill/AP

Indian Wells -Carlos Alcaraz hat zum ersten Mal in seiner Karriere das Masters in Indian Wells gewonnen und wird in der neuen Rangliste wieder die Nummer eins der Tennis-Welt.