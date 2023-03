Alcaraz siegt in Indian Wells und ist Nummer eins der Welt Vergangenes Jahr war Carlos Alcaraz nach seinem Sieg bei den US Open die jüngste Nummer eins der ATP-Geschichte. Nun holt er sich den Spitzenplatz der Tennis... dpa

Carlos Alcaraz hält den Siegerpokal. Mark J. Terrill/AP

Indian Wells -Carlos Alcaraz hat zum ersten Mal in seiner Karriere das Masters in Indian Wells gewonnen und wird in der neuen Rangliste wieder die Nummer eins der Tennis-Welt.