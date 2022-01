Berlin - Der serbische Tennisspieler Novak Djokovic spielt von Montag an nicht bei den Australian Open in Melbourne mit. Für ihn heißt es: Australian Closed. Er musste das Land, in das er am 5. Januar eingereist war, verlassen. Auch wenn die serbische Regierung vegane, glutenfreie Extrawürste in das Abschiebehotel des Weltranglisten-Ersten liefern durfte, gelten für ihn in Australien keine solchen. Das Bundesgericht in Melbourne lehnte den Einspruch des Weltranglisten-Ersten gegen seine verweigerte Einreise und die Annullierung seines Visums am Sonntag ab.