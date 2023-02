Alles drin im Rückspiel: Mutige Unioner holen 0:0 bei Ajax Der 1. FC Union Berlin schlägt sich in der Europa-League-Zwischenrunde bei Ajax Amsterdam gut. Das Spiel bleibt spannend bis zum Schluss. Das Rückspiel steig... David Langenbein und Jan Mies , dpa

Jurrien Timber (l) von Ajax Amsterdam gegen Kevin Behrens vom 1. FC Union Berlin. Peter Dejong/AP/dpa

Amsterdam -Urs Fischer klatschte kurz mit seinen Co-Trainern ab, im Gästeblock feierten die mitgereisten Fans des 1. FC Union Berlin ausgelassen das hoffnungsvolle Ergebnis nach harter Arbeit. Der Bundesliga-Zweite kam am Donnerstagabend bei Ajax Amsterdam im Zwischenrunden-Hinspiel der Europa League zu einem 0:0. Im Rückspiel am kommenden Donnerstag in Berlin reicht ein knapper Sieg, um schon in der regulären Spielzeit den erstmaligen Einzug ins Achtelfinale klarzumachen.