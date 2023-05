Alles klappt: Berlin Volleys fertigen den VfB Friedrichshafen in dessen Halle ab

Der frühere Volleyball-Nationalspieler Max Günthör kommt aus Friedrichshafen, er gewann 2007 mit dem VfB Friedrichshafen die Champions League und beendete dort 2015 seine Karriere. Und wenn einer wie Günthör im Play-off-Finale zwischen Friedrichshafen und Berlin am Ende des zweiten Satzes beim Stand von 23:9 für die BR Volleys beim Kommentieren der Partie sagt: „Daumendrücken, dass es zweistellig wird“, dann ist einiges passiert. Am Donnerstagabend passierte dies: Die BR Volleys gewannen Spiel zwei des Play-off-Finales in Friedrichshafen mit 3:0 (25:18, 25:11, 25:16). Die Satzergebnisse zeigen: Berlin spielte überragend, beim VfB klappte so gut wie nichts. Nach Spielen führen die BR Volleys nun nach dem 3:1-Sieg am Montag mit 2:0 und können in der Best-of-five-Serie am Sonnabend (20 Uhr) in der Max-Schmeling-Halle die Meisterschaft perfekt machen.

BR Volleys setzen Friedrichshafen mit ihren Aufschlägen unter Druck

Die Partie begann in allen drei Sätzen mit einer 4:1-Führung für die Berliner. Sie hatten jedes Mal Zuspieler Johannes Tille am Aufschlag stehen, der bei all den sehr guten Aufschlägern der BR Volleys einer der besten und zuverlässigsten ist. Egal, ob Tille, Anton Brehme, Marek Sotola, Tim Carlé oder Ruben Schott – die Berliner setzten Friedrichshafen mit ihren wuchtigen, genau platzierten Aufschlägen, die sie oft in die Schnittstellen des VfB zimmerten, derart unter Druck, dass man beinahe Mitleid haben musste mit den Volleyballern vom Bodensee.

Bei den BR Volleys klappte alles: Aufschlag, Zuspiel, Schmetterbälle über außen, über die Mitte, aus dem Hinterfeld. Brehme, Nehemiah Mote, Sotola und auch Carlé blockten die Angriffe, die Friedrichshafen dann doch hin und wieder über Netz brachte, gnadenlos. VfB-Trainer Mark Lebedew wechselte Zuspieler Dejan Vincic beim Stand von 1:7 im zweiten Satz aus und brachte Tim Peter für den Argentinier Luciano Vicentin, der überhaupt nicht zum Zug gekommen war. Als es 2:10 stand, nahm Lebedew die nächste Auszeit und sagte zu seinen Spielern: „Denkt nicht an das Ergebnis. Denkt immer nur an den nächsten Punkt. Spielt Punkt, für Punkt, für Punkt.“ Doch dann ging Punkt für Punkt für Punkt an die Berliner. Es stand 5:18, am Ende bekam das Team vom Bodensee gerade elf Zähler zusammen.

Und auch im dritten Satz, der mit einem Ass von Tille begann, lagen die Berliner ab dem 5:5 kontinuierlich in Führung bis Sotola der einseitigen Partie mit einem schön geschmetterten Matchball ein Ende setzte. VfB-Zuspieler Dejan Vincic sagte am Mikrofon von Twitch: „Wir haben in keinem Aspekt der Partie das gespielt, was wir können. Es war eine der schlechtesten Finalauftritte überhaupt.“ Mittelblocker Brehme sah aus, als habe er das Spiel sehr genossen. Und was bedeutet das nun für Spiel drei am Sonnabend? „Für Volleyball-Deutschland wäre es besser, wenn es enger wird“, sagte er, „aber ich wünsche mir, dass wir genauso spielen wie heute. Dann sind wir nicht zu schlagen.“ So ähnlich sah das wohl auch Zuspieler Tille, der wie schon in Spiel eins zum MVP gewählt worden war und seinen 26. Geburtstag am Sonntag als Extra-Motivation für einen erfolgreichen Sonnabend nannte. Er sagte: „Heute war einfach nicht viel für Friedrichshafen drin.“