Als einer von zehn: Hartenstein verpasst keine Partie

ARCHIV - Im Dauereinsatz: Isaiah Hartenstein von den New York Knicks. John Raoux/AP/dpa

New York -Isaiah Hartenstein ist einer von nur zehn NBA-Spielern, die in der Hauptrunde keine Partie verpasst haben. Das geht aus den am Montag von der besten Basketball-Liga der Welt veröffentlichten Zahlen hervor.