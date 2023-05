Altmaier beim Turnier in Rom in Runde zwei

Rom -Daniel Altmaier hat beim Tennis-Turnier in Rom als erster Deutscher sein Auftaktmatch gewonnen. Der 24 Jahre alte Davis-Cup-Profi, der sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gekämpft hatte, setzte sich gegen den Italiener Giulio Zeppieri mit 7:6 (7:3), 4:6, 6:0 durch.

Altmaier verwandelte nach 2:37 Stunden seinen ersten Matchball. Der Weltranglisten-65. trifft nun auf den Amerikaner Frances Tiafoe.

Alexander Zverev greift nach einem Freilos erst in der zweiten Runde ins Geschehen ein. Jan-Lennard Struff, der in der vergangenen Woche beim Masters-1000-Event in Madrid überraschend das Finale erreicht hatte, verzichtet auf einen Start in Rom, um sich mit Blick auf die am 28. Mai beginnenden French Open zu erholen.