Altmaier gewinnt Turnier in Sarasota

Davis-Cup-Profi Daniel Altmaier hat das Challenger-Turnier in Sarasota gewonnen. Der 24 Jahre alte Tennisprofi setzte sich in Florida im Finale gegen den Kol...

Sarasota -Davis-Cup-Profi Daniel Altmaier hat das Challenger-Turnier in Sarasota gewonnen. Der 24 Jahre alte Tennisprofi setzte sich in Florida im Finale gegen den Kolumbianer Daniel Elahi Galan mit 7:6 (7:1), 6:1 durch.

Altmaier reist nun mit viel Selbstvertrauen nach München, wo in dieser Woche die BMW Open anstehen. Durch den Titelgewinn verbesserte er sich in der Weltrangliste um 20 Plätze und belegt nun Rang 93. Damit dürfte er bei den French Open in Paris (28. Mai bis 11. Juni) direkt für das Hauptfeld qualifiziert sein.