Altmaier scheidet in Houston früh aus Tennisprofi Daniel Altmaier (24) aus Kempen hat beim ATP-Turnier in Houston den Einzug in die zweite Runde verpasst. Gegen den 25 Jahre alten Australier Max ... dpa

ARCHIV - In Houston hatte Daniel Altmaier gegen den Australier Max Purcell das Nachsehen und schied in Runde 1 aus. Harald Tittel/dpa

Houston -Tennisprofi Daniel Altmaier (24) aus Kempen hat beim ATP-Turnier in Houston den Einzug in die zweite Runde verpasst. Gegen den 25 Jahre alten Australier Max Purcell verlor Altmaier am Karfreitag 4:6, 6:3, 3:6.