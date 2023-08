Altmaier verpasst Viertelfinale von Kitzbühel

Kitzbühel -Tennisprofi Daniel Altmaier ist beim ATP-Turnier in Kitzbühel im Achtelfinale ausgeschieden.

Der 24-Jährige aus Kempen ließ zwei Matchbälle ungenutzt und musste sich dem Kolumbianer Daniel Elahi Galan nach hartem Kampf 6:3, 2:6, 6:7 (8:10) geschlagen geben. Für Altmaier wäre es das zweite Viertelfinale in Folge gewesen, nachdem er in der Vorwoche schon in Hamburg die Runde der besten Acht erreicht hatte.

Aus deutscher Sicht ist beim Sandplatzturnier in Österreich somit nur noch Yannick Hanfmann vertreten. Der Karlsruher sollte seine Achtelfinalpartie am Mittwochabend bestreiten.