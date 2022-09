Amazon-Doku begleitet DFB-Team bei WM in Katar Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird vor und während der umstrittenen Weltmeisterschaft in Katar von einem Kamerateam für eine Dokumentation begleite... dpa

Berlin -Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird vor und während der umstrittenen Weltmeisterschaft in Katar von einem Kamerateam für eine Dokumentation begleitet. Der Amazon-Streamingdienst Prime Video kündigte am Montag sein Projekt an.