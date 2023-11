Das Wort Hype bezeichnet eine besonders spektakuläre, mitreißende Werbung, die eine euphorische Begeisterung für ein Produkt bewirkt. Und wenn in Deutschland zuletzt vom Football-Hype die Rede war, ist meist die NFL gemeint, die National Football League der USA. Die ist an diesem und dem darauffolgenden Sonntag mit den Ligaspielen zwischen den Kansas City Chiefs und den Miami Dolphins sowie zwischen den New England Patriots und den Indianapolis Colts (je 15.30 Uhr, RTL und Dazn) in Frankfurt am Main zu Gast.

Das Interesse an Karten war riesig in Deutschland. Innerhalb von 15 Minuten waren beide Partien in der 50.000-Zuschauer-Arena ausverkauft, an mehr als drei Millionen Geräten hatten Football-Fans versucht, an Tickets zu kommen. Außerhalb der USA hat sich Deutschland zum wichtigsten Mark der NFL entwickelt. Hier werden Trikots mit der Nummer 15 von Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes ebenso gekauft wie Shirts von Dolphins-Quarterback Tua Tagovailoa. „Wir haben eine hervorragende mediale Abdeckung in Deutschland und die NFL-Community liebt den Entertainment- und Eventcharakter im Football“, sagt der NFL-Deutschland-Chef Alexander Steinforth.

American-Football-Verein zum Fanclub umgewidmet

Von Berlin aus steuert Dirk Salfemeier den ältesten offiziellen Patriots-Fanclub in Deutschland: die New Berlin Patriots. Der Verein wurde 2005 zunächst als American-Football-Team gegründet, das in Kooperation mit den Erkner Razorbacks am Spielbetrieb des American-Football-Verbandes Berlin-Brandenburg teilnahm. Doch dann sei der Aufwand nicht mehr zu stemmen gewesen, sagt Salfemeier. Der Verein wurde zum Fanclub umgewidmet.



Salfemeier (56), früher Wide Receiver bei den Spandau Bulldogs und den Razorbacks mit dem Spitznamen „Dirty“, weil er auch dreckige, eigentlich unerreichbare, Bälle fangen konnte, ist begeisterter Patriots-Anhänger. Ihm imponiert das Konzept des Patriots-Besitzers Robert Kraft, das im Grunde für alle im American Football gilt: „Football ist family“.

Er war schon zu Gast in Foxborough, wo er mit Patriots-Vertretern sprach, auch über die Idee, ein NFL-Spiel in Deutschland auszutragen. Den Fanclub New Berlin Patriots gründete Salfemeier im Hinterzimmer einer Whisky-Bar in Wedding, zusammen mit sieben weiteren Patriots-Anhängern. Sie waren die First Eight. Inzwischen hat der Fanclub den Irish Pub Tipperary in Wedding okkupiert, in dem vier große Flachbildschirme und ein Patriots-Shirt an den Wänden hängen.



Die Mitgliederzahl der Non-Profit-Vereinigung, die keine Beiträge erhebt, ist auf 48 gestiegen, über Social Media folgen den New Berlin Patriots mehrere Hundert Anhänger. Sonntags wird im Tipperary öffentlich Football geschaut, und rund um den Berlin-Marathon strömen gewöhnlich Patriots-Fans aus der ganzen Welt in den Irish Pub in Wedding, weil er auf der internen Veranstaltungsplattform der Patriots als Tipp auftaucht.

Feiern bei der Superbowl-Party im Murphy's am Checkpoint Charlie, die von den New Berlin Patriots veranstaltet wurde. Privat

Salfemeier, der in Erkner coacht, für das German Football Network fotografiert und im Hauptberuf in der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung tätig ist, sagt, dass der Slogan „Football is family“ auch für Berlin-Brandenburg gilt: „Es ist eine Szene, die sich beschnuppert und besucht, über Ligen und Vereine hinweg.“ Die Entscheidung, dass Flag Football 2028 bei den Spielen in Los Angeles zum Olympiaprogramm gehört, habe für noch mehr Aufschwung gesorgt.



Fuad Merdanovic bestätigt das. Der Berliner Präsident des American-Football-Verbandes Deutschland hat sich dafür eingesetzt, dass Flag Football, bei dem Körperkontakt, anders als im Tackle Football, nicht erlaubt ist, seit drei Jahren an Berliner und Brandenburger Schulen präsent ist. „Rennen und fangen kann jedes Kind“, sagt Merdanovic, „daher sind die Kinder im Flag Football schnell auf einem guten Niveau.“

Immer mehr Flag-Football-Teams in Berlin und Brandenburg

Zu den mittlerweile 27 American-Football-Vereinen in Berlin und Brandenburg zählen etwa die neuen Flag-Football-Ableger von Berlin Thunder oder den Spandau Bulldogs sowie die Fighting Pandas in Berlins Norden oder die Fighting Frogs in Marzahn. Die wachsende Zahl der Aktiven unterscheidet Merdanovic von der wachsenden Zahl der Konsumenten, „die die NFL super finden, weil es die spektakulärste Sportliga der Welt ist“.

Die NFL-Spiele in Frankfurt werden spektakulär, da ist Dirk Salfemeier sicher. Der Berliner hat sich eine Eintrittskarte aus dem Bezahl-Kontingent gesichert, das sein Fanclub von den New England Patriots bekam. Er wird das extra designte Fan-Jersey der Patriots tragen und freut sich nicht nur auf das Spiel, sondern auch auf den Austausch mit den Fanclubs aus Schweden, Dänemark, Frankreich, der Schweiz oder Italien. Als Vizepräsident der Patriots-Fans-Europe nennt er die Spiele in Frankfurt: „unser Gipfeltreffen“.