Am Ende der gewaltigen Show eilte Patrick Mahomes schnurstracks Richtung Tribüne. Das Frankfurter Publikum feierte gerade sich und das große NFL-Spektakel mit dem Welthit „Don’t Stop Believin’“, da klatschte der Star-Quarterback der Kansas City Chiefs mit etlichen deutschen Fans ab und bedankte sich für die außergewöhnliche Unterstützung von den Rängen.



Er sei extrem glücklich, es habe sich angefühlt wie ein Heimspiel. Die deutschen Fans seien einfach „das ganze Spiel über laut und leidenschaftlich“ gewesen, betonte Mahomes nach dem 21:14 des Super-Bowl-Champions gegen die Miami Dolphins. „Wir haben die Liebe gespürt, die die Leute hier für Football haben. Ich hoffe, dass ich eines Tages wiederkommen kann.“

Zweite NFL-Partie in Frankfurt findet kommenden Sonntag statt

Mahomes’ warme Worte, aber auch sein Wunsch für die Zukunft dürften ganz im Sinne der NFL sein, die mit dem ersten von zwei Gastspielen in diesem Jahr den Hype in Deutschland befeuerte. Mehrere Millionen Ticketanfragen hatte es für das Event gegeben, schon am Sonntag (15.30 Uhr, RTL und Dazn) bestreiten der sechsmalige Champion New England Patriots und die Indianapolis Colts Teil zwei des Frankfurter Doppelpacks.

Im Vergleich zum ersten regulären NFL-Saisonspiel in München im Vorjahr schalteten bei RTL zwar deutlich weniger Fans ein (bis zu 1,51 Millionen, 2022 in der Spitze 2,71 Millionen bei ProSieben). 50.023 Menschen in der Arena genossen dafür ein Spektakel mit Halftime-Show, wo der Berliner Rapper Kontra K und Songwriter Nico Santos auftraten, mit Attraktionen schon Stunden vor Kick-off sowie dröhnender Musik in jeder Unterbrechung. Die Begeisterung schwappte bis aufs Feld.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Berlin hatte sich bei der NFL wegen des Sportförderungsgesetzes nicht um die Austragung eines NFL-Spiels beworben, wobei die Größe des Olympiastadions, die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und auch die Hotel-Infrastruktur Städten wie München oder Frankfurt in nichts nachstehen. Mit ziemlicher Sicherheit wäre das Olympiastadion ausverkauft gewesen. Schließlich hat Football in Berlin Tradition.



Die Adler, die Rebels, die Bulldogs, die Bears, die Bullets, die Kobras, German-Bowl-Gewinner Potsdam Royals oder etwa Berlin Thunder gehören zu den 27 Teams in Berlin und Brandenburg. Zudem bildet Berlin einen Schwerpunkt in der Nachwuchs- und Jugendförderung. Nicht nur bei den Adlern wächst die Mitgliederzahl vor allem bei den Jugendmannschaften, sodass die Footballer, die im Stade Napoleon nahe des Kurt-Schumacher-Damms ihre Homebase haben, zweite und dritte Abteilungen beim Flag Football eingerichtet haben.

Zulauf im Berliner Football-Verband vor allem beim Flag Football

Auch der Berliner Football-Verband (AFCVBB) engagiert sich seit einigen Jahren im Programm „Football macht Schule“ in Berlin und im Umland – und bringt den Kindern mit Flag Football die körperkontaktlose Variante des American Football nahe. Der Zulauf ist groß, erst recht, seit das Internationale Olympische Komitee Flag Football für die Spiele 2028 in Los Angeles erstmals ins Programm aufgenommen hat.

In Frankfurt wurde am Sonntag die Tackle-Variante vom deutschen Publikum bejubelt. „Das war eine Atmosphäre wie in den Play-offs. Die Energie war ansteckend, wir hatten eine großartige Zeit da draußen“, schwärmte Chiefs-Cornerback Trent McDuffie, sein Teamkollege Mike Edwards meinte: „Ganz Deutschland ist verrückt, die Atmosphäre ist verrückt. Das war vom ersten Viertel bis zum Ende elektrisierend.“ Dolphins-Quarterback Tua Tagovailoa war ebenfalls begeistert und bedankte sich „für die Unterstützung und Liebe, wir haben es hier in Frankfurt gespürt“.

Die NFL will weiter wachsen und nutzt die PR mit Taylor Swift

Dass Taylor Swift nach tagelangen Spekulationen doch nicht gesichtet wurde? Eine Randnotiz. Dabei schlachtet die Gelddruckmaschine NFL die Aufmerksamkeit um die Romanze der Pop-Gigantin mit Chiefs-Tight-End Travis Kelce eigentlich genüsslich aus. Im Vorfeld hatten die Spekulationen über einen möglichen Besuch etliche sportliche Schlagzeilen überlagert – der Liga spielte das in die Karten.

Doch die Pläne der NFL gehen weit über diese Woche hinaus. Die milliardenschwere Liga will schließlich weiter wachsen, Märkte erschließen, Märkte vergrößern. Und dafür braucht es Aufmerksamkeit, am besten weltweit. Im kommenden Jahr kehrt die NFL mit einem Spiel nach München zurück, 2025 ist sie wieder am Main zu Gast. Längst sind weitere Länder für die International Games im Gespräch, Spanien, Brasilien, auch Australien.



Er jedenfalls sei „für alles zu haben“ versicherte Mahomes: „Ich freue mich darauf, durch die Welt zu reisen und Football zu spielen.“ Sein Coach Andy Reid scherzte, man würde überall und jederzeit antreten, selbst auf dem Parkplatz einer amerikanischen Apothekenkette. Und selbst das, so scheint es, würde die NFL in eine große Show verwandeln.