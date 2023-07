An Stelle von Ngankam: Hertha verpflichtet neuen Stürmer

Hertha BSC hat auf den Abgang von Jessic Ngankam schnell reagiert und Smail Prevljak für die Offensive verpflichtet. Am Dienstagvormittag wurde der Neue bereits auf dem Rasenplatz in Herthas Trainingslager in Zell am See von den Teamkameraden begüßt. „Smail stellt einen wichtigen Baustein für unsere Mannschaft dar“, sagte Sportdirektor Benjamin Weber. Den 28 Jahre alten Stürmer aus Bosnien-Herzegowina charakterisiert Weber so: „Er ist ein technisch starker Spieler, der auf seinen vorherigen Stationen und in der bosnischen Nationalmannschaft seine Torjägerqualitäten bewiesen hat.“ Bei seinen bisherigen 25 Länderspiel-Einsätzen erzielte der Stürmer sechs Tore.

Prevljak kommt aus der belgischen Pro League zu Hertha BSC

Prevljak spielte zuletzt für KAS Eupen in der belgischen Pro League. In 99 Begegnungen erzielte er 42 Treffer, dazu kamen elf Assists. Zuvor spielte er in Österreich beim SV Mattersburg, bei RB Salzburg und den FC Liefering. Den Sprung in den Profibereich hatte der in Konjic geborene Bosnier 2014 bei RB Leipzig geschafft.

Da Prevljaks Vertrag bei KAS Eupen auslief, ist der 1,87-Meter-Mann für den Berliner Fußball-Zweitligisten ablösefrei und blickt nun gespannt auf die neue Saison mit der Fahne auf der Brust. „Der Verein hat sich sehr um mich bemüht und mir in den Gesprächen ein gutes Gefühl gegeben. Ich freue mich auf den Club, die Stadt, die neuen Kollegen und natürlich die Fans im Olympiastadion.“ Prevljak hat einen Vertrag bis 2025 unterschrieben.