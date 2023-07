Schon vor einem Jahr hat Angelina Köhler von dem schnellen Berliner Becken an der Landsberger Alle geschwärmt. Da war sie gerade als Athletin von Hannover 96 deutsche Meisterin über 100 Meter Schmetterling geworden. Inzwischen muss die 22-Jährige nicht mehr von weit her anreisen, um in ihrem Lieblingsbecken zu schwimmen. Stattdessen radelt sie einfach von Höhenschönhausen mit ihrem pinken Mountainbike zur Halle, wo noch bis zum Sonntag die Finals im Rahmen der Deutschen Meisterschaften stattfinden.

Die Farbe Pink passt derzeit gut zum Lebensgefühl der 22-Jährigen, die vor einem Jahr von Hannover nach Berlin umzog. Sie fühlt sich wohl in der Trainingsgruppe von Coach Lasse Frank und im Becken der Schwimm- und Sprunghalle am Europasportpark. „Das Wasser ist besonders schnell. Es hat die perfekte Mischung aus hart und weich“, sagt Köhler. Im April zerschmetterte sie hier in 57,22 Sekunden den sieben Jahre alten deutschen Rekord über 100 Meter Schmetterling.

Angelina Köhler gewinnt den Meistertitel über 100 Meter Schmetterling

Sie spüre in dem Wasser immer den perfekten Druck, sagt Köhler, „auch wenn ich nicht optimal vorbereitet bin, was diesmal der Fall sein wird, weil ich auf die WM in Fukuoka trainiert habe“. Die Schwimm-Weltmeisterschaften finden vom 14. bis 30. Juli in Japan statt, die Zeit davor ist eine Phase, in der Schwimmern meist noch die letzte Spritzigkeit fehlt.



Am Donnerstag trug das schnelle Berliner Wasser Angelina Köhler in 57,95 Sekunden dennoch zum erneuten Meistertitel über 100 Meter Schmetterling. Dieses Mal stand sie im türkisen Badeanzug als Athletin des SG Neukölln auf dem Siegerpodest. Im Publikum applaudierte die Trainingsgruppe, die Köhler so beschreibt: „Wir sind ein Team, wir halten zueinander. Jeder feuert jeden an. Das hatte ich noch nie in meinem Leben erlebt. Ich bin einfach froh, hier zu sein.“

Seit ihrem Umzug wurde Köhler eine gute halbe Sekunde schneller, arbeitete an Start, Wenden, im Strömungskanal und ließ sich von Teamkollegen wie EM-Medaillengewinner Ole Braunschweig anstacheln: „Da werden Wetten abgeschlossen, wer das meiste Laktat hat. Oder: Wer ist nach 15 oder 25 Metern schneller? Meistens hat mich Ole nach der Tauchphase schon. Mit ihm ist es immer ein Battle“, sagt Köhler, die am Wochenende noch über 50 Meter Schmetterling und 50 Meter Freistil startet. Dass sie wirklich in Berlin angekommen ist, zeigt ihre Antwort auf die Frage, worum es denn bei den Wetten meist geht: „Um Döner, natürlich.“