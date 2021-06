Wenn die Olympischen Spiele beginnen, die ein Fest für alle werden sollen, muss Yuhei Hosono auf vieles verzichten. Der Tokioter gehört nicht zu den Athleten, er musste keine Qualifikationswettkämpfe und keine langen Trainingslager absolvieren. Er wird als Volunteer arbeiten. Und ist stolz darauf, dabei zu sein. Während des Videochats deutet er auf die hellblaue Uniform, die er extra für das Gespräch angezogen hat. „Tokyo 2020“ steht da in weißen Lettern auf seiner Brust. „Wir Volunteers sorgen während der Spiele für einen geregelten Ablauf“, erklärt Hosono, 44 Jahre alt.

Rund 100.000 dieser freiwilligen Helfer werden an den Eingängen von Stadien, den Ausgängen von Bahnstationen und in den Pressezentren den Weg weisen oder Fragen beantworten. Ohne die Volunteers, so betonen es die Veranstalter Olympischer Spiele bei Eröffnungs- und Abschlussfeiern jedes Mal, wäre die größte Sportveranstaltung der Welt niemals zu stemmen. „Mein Job wird die Betreuung der internationalen VIPs sein. Ich bin schon gespannt, mit wem wir es zu tun bekommen.“

Wie Olympia eine Ehe gefährdet

Wird der Sportfan Yuhei Hosono Thomas Bach herumführen, den Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees? Oder vielleicht die Leichtathletiklegende Dick Fosbury, der 1968 in Mexiko mit seinem Fosbury-Flop den Hochsprung revolutionierte und seitdem als Teil der „olympischen Familie“ immer zu den Spielen kommt? Für Yuhei Hosono wird jedenfalls ein Traum in Erfüllung gehen. Um berühmte Persönlichkeiten aus der Sportwelt einmal kennenzulernen, hat der Besitzer eines Juweliergeschäfts über Monate Assessment Center und Bootcamps durchlaufen. Alles in seiner Freizeit.

Aber das eigentliche Opfer, das der Freiwilligenhelfer bringen muss, betrifft sein Privatleben. „Wenn ich bei Olympia mitmache, erwartet meine Frau in unserem Haus Social Distancing.“ Berührungen, Umarmungen oder gar Küsse wird es während der Spiele für ihn nicht geben. „Sie hat Angst, dass ich das Virus mit nach Hause schleppe.“ Nach einem Moment Schweigen fügt er hinzu: „Sie ist dagegen, dass die Olympischen Spiele in diesem Sommer in Tokio stattfinden.“ Und sie sei auch dagegen, dass sich ihr Ehemann dafür engagiere. „Ich hoffe, nach den Spielen vertragen wir uns wieder. Die Olympischen Spielen gefährden eine Ehe in Tokio.

Und eine ganze Nation. Noch ein Monat bleibt, bis am Abend des 23. Juli die Spiele von Tokio starten sollen. 11.000 Sportler werden dafür ins Land reisen, außerdem Tausende Trainer, Betreuer und Journalisten aus allen möglichen Ländern. Für zweieinhalb Wochen wird dann Tokio, die größte Metropole dieses Planeten, zum Zentrum der Weltöffentlichkeit. Dabei lässt sich nicht behaupten, die Bewohner der japanischen Hauptstadt seien dieser Tage „Feuer und Flamme“. Es dürften die unbeliebtesten Spiele werden, die es je gegeben hat.

Umfragen haben über das vergangene Jahr hinweg immer wieder gezeigt, dass an die 80 Prozent der Menschen im Land dagegen sind, das Spektakel inmitten der Pandemie abzuhalten. Immer wieder wird in Tokio protestiert: mal vor dem Hauptgebäude des Japanischen Olympischen Komitees im Stadtteil Shinjuku, dann vor der Station Shimbashi, dem ältesten Bahnhof der Stadt. Da sieht man dann Transparente mit Aufschriften wie dieser: „Keine Impfstoffe, Steuergelder oder Ressourcen des Gesundheitssystems für Olympia!“

AFP/Charly Triballeau Olympische Ringe in Tokioter Morgengrauen.

Wie sicher sind die Olympischen Spiele?

„Ich verstehe all die Kritik“, sagt Yuhei Hosono im Videochat. Allein, dass man sich zuletzt aus Vorsicht vor Infektionen nur noch digital zu Gesprächen verabrede, scheine ja den Olympiaskeptikern rechtzugeben. „Aber ich glaube, dass wir es schaffen können, sichere Spiele zu veranstalten.“ Rund 80 Prozent der Athleten sollen zu Olympia geimpft sein. Ähnliches gilt für die Freiwilligen. „Das Organisationskomitee sagt immer, die Sicherheit hat oberste Priorität“, sagt Hosono. „Und das glaube ich auch.“

Viele glauben das nicht. Als die Olympia-Veranstalter im März 2020 die Verschiebung von „Tokyo 2020“ auf den Sommer 2021 verkündeten, hielt die Mehrheit der Menschen in Japan diesen Schritt für verspätet. Bis dahin hatte die Regierung die Gefahren durch das Coronavirus auf die leichte Schulter genommen. Um die Olympischen Spiele zu schützen, so lautet ein häufiger Vorwurf gegen den damals regierenden Premierminister Shinzo Abe, habe man die öffentliche Gesundheit hintangestellt. In der kühnen Hoffnung, es werde schon nichts passieren.

Priorität, so glauben viele in Japan auch jetzt, habe eben nicht die Gesundheit der Menschen, sondern das Mega-Event Olympia. Bisher ist Japan relativ milde von Covid-19 betroffen. Auf eine Bevölkerung von 126 Millionen Menschen kommen an die 800.000 Infektions- und 15.000 Todesfälle. Die vierte Infektionswelle scheint derzeit abzuklingen, in der vergangenen Woche wurden täglich noch rund 1500 Neuinfektionen gezählt.

dpa/SOPA images Ein Passant vor einem Werbeplakat für die Olympischen Spiele in Tokio.

Die Krankenhäuser sind wegen Corona an der Kapazitätsgrenze

Doch in dem Land mit der schnell alternden Gesellschaft – 30 Prozent der Japaner sind über 65 Jahre alt – arbeiten die Krankenhäuser vielerorts schon seit Monaten an der Kapazitätsgrenze. Patienten, die nicht an Covid-19 erkrankt waren, mussten zuletzt vermehrt nach Hause geschickt werden. „Es besteht ein sehr hohes Risiko, dass ‚Tokyo 2020‘ zu einem Superspreader-Event wird“, sagt Haruka Sakamoto an einem anderen Tag per Videochat. Die Ärztin und Expertin für Gesundheitssysteme von der renommierten Keio-Universität in Tokio erwartet für den Sommer einen Kollaps des Tokioter Gesundheitssystems.

Ohnehin sind Juli und August die heißeste und schwülste Zeit des Jahres. Die durchschnittliche Luftfeuchtigkeit beträgt im Juli 77 Prozent, die Temperatur gut 29 Grad. „Da kommt es regelmäßig zu mehr Hitzeschlägen als sonst. Das belastet die Krankenhäuser.“ Die Geschwindigkeit, mit der Sakamoto ihre Argumente gegen die Spiele darlegt, zeugt von Sorge, aber auch von Hintergrundwissen. „Wenn jetzt noch Zehntausende Athleten und Offizielle ins Land kommen, wird der Druck umso größer.“ Zudem sind bisher kaum zehn Prozent der japanischen Bevölkerung geimpft worden.

Auch sind die Sicherheitsvorkehrungen, die die Organisatoren erdacht haben, offenbar nicht ganz so gut wie erhofft. Ein Athlet aus Uganda wurde vor einigen Tagen bei der Einreise nach Japan positiv auf Corona getestet. Auch wegen solcher Risiken haben nicht nur politisch unabhängige Gesundheitsexperten wie Haruka Sakamoto öffentlich die Absage der Spiele gefordert. Sogar Shigeru Omi, Virologe und Vorsitzender der Anti-Corona-Taskforce von Japans Regierung, hat das Festhalten an den Olympiaplänen schon als „nicht normal“ bezeichnet.

Die japanische Regierung, das IOC und die Olympiasponsoren wollen die Kritiker eines Besseren belehren. „Die Spiele von Tokio werden den Sieg der Menschheit über die Pandemie erklären“, hat Premierminister Yoshihide Suga mehrmals gesagt. Dabei sieht sich der konservative Politiker womöglich auch gefangen: Die Bevölkerung will die Spiele mehrheitlich nicht mehr. Laut Ausrichtervertrag aber kann nur das IOC die Spiele absagen. Und der internationale Sportdachverband definiert sich über die Spiele. Ohne sie wäre seine einzige Einkommensquelle dahin.

Drei Milliarden US-Dollar Zusatzkosten durch die Verschiebung

Dann sind da noch die gut 60 japanischen Unternehmen, die den Tokioter Organisatoren eine Rekordsumme von drei Milliarden US-Dollar haben zukommen lassen. Für ihr Geld wollen die Sponsoren ein Großevent, damit sie ihre lang geplanten Werbekampagnen präsentieren können. Und ohnehin sollte „Tokyo 2020“ für alle etwas liefern. Die Spiele von Tokio würden, befeuert durch Rekordzahlen im Tourismus, für einen neuen Wirtschaftsboom sorgen, hatte die Regierung versprochen. Die Veranstaltung werde die Steuerzahler nichts kosten, alles werde durch private Gelder finanziert.

Was von Anfang an eine kreative Rechnung war, hat sich mittlerweile als krachende Fehlkalkulation herausgestellt. Schon in der Bewerbung um das Austragungsrecht hatte das Tokioter Komitee die zu erwartenden Erträge aufgebläht und die Kosten kleingerechnet. Seit der Verschiebung ist es um die Behauptung, für Olympia würden keine Steuergelder verwendet, still geworden. Von drei Milliarden US-Dollar Zusatzkosten wird nun ausgegangen. Und dies jenseits eines ohnehin schon vervielfachten Budgets.

Felix Lill Yuhei Hosono gehört zu den olympischen Volunteers.

Yuhei Hosono weiß all das, er wolle darüber auch nicht streiten, sagt er. „Aber die Olympischen Spiele sind ein einmaliges Ereignis, das unsere Stadt und unser Land verändern kann. Wir werden dadurch offener, weltgewandter und moderner.“ Bisher hat man sich in Japan vor allem für eine „homogene Gesellschaft“ gehalten, in der sich alle mehr oder weniger ähnlich seien. Getragen wird diese Vorstellung nicht nur vom geringen Ausländeranteil mit kaum zwei Prozent sowie der strengen Immigrationspolitik. Auch das ständige Betonen von Normwerten spielt eine Rolle. In Japan gilt zum Beispiel, dass japanische Haare schwarz sind und die Haut hell. Aber auch, dass man mit 22 Jahren das Studium abzuschließen hat und zur Arbeit einen Anzug trägt.

„Tokyo 2020“ soll Diversität feiern. „Unity in Diversity“ lautet ein offizielles Motto: Einheit in Vielfalt. „Klingt das nicht toll?“, ruft Hosono durch die Kamera. „So etwas brauchen wir hier dringend. Das Betonen von Vielfalt kann uns als Nation neue Kreativität und Kraft geben.“ Und dafür setze er sich auch gerne ein.

Mit der Tennisspielerin Naomi Osaka, 23 Jahre alt, Tochter einer japanischen Mutter und eines haitianischen Vaters, sieht die bekannteste heimische Teilnehmerin dieser Spiele nicht wie die klassische Japanerin aus. Und Osaka ist nicht die einzige Medaillenhoffnung mit Migrationshintergrund. Da wäre noch der 22-jährige halbghanaische Sprinter Abdul Hakim Sani Brown. Oder der 23-jährige Rui Hachimura, der erste Japaner in der NBA, dessen Vater aus Benin kommt und der Japan im Basketball anführen wird. Selbst in der Nationalsportart Judo zählt mit dem 26-jährigen Mashu Baker ein Halbamerikaner zu Japans Medaillenhoffnungen.

dpa/kyodo Blick auf das Nationalstadion in Tokio.

„Wäre es nicht ein wunderbares Signal für das Land, wenn diese Sportler für Japan Gold, Silber oder Bronze holen?“ Es ist eine Frage, die Hosono in diesem Gespräch stellt, sich in privaten Unterhaltungen aber verkneift. Das Thema Olympia meidet er mittlerweile lieber. „Vielleicht bessert sich die Stimmung, wenn die Spiele erst begonnen haben“, sagt er. Wobei man offenbar nicht davon ausgeht, dass hier noch große Zustimmung oder gar Begeisterung entstehen wird. 10.000 Volunteers haben ihre Hilfsbereitschaft schon zurückgezogen.

Eine Anweisung bewegt Hosono und die verbliebenen Helfer im Moment besonders. Das Organisationskomitee erwartet von den Freiwilligen, dass sie auf dem täglichen Weg zu ihrem Einsatzort immer Uniform tragen. Die ständige Sichtbarkeit der Offiziellen soll auch in U-Bahnen, Bussen und auf der Straße für zusätzliche Olympia-Stimmung sorgen. Hosono sagt: „Einige von uns haben Angst, angefeindet zu werden, wenn sie die Uniform tragen. Sie haben jetzt um Erlaubnis gebeten, die Uniform erst direkt am Arbeitsplatz anzuziehen.“

Eigentlich ist Tokio eine sichere Stadt, betont Yuhei Hosono. Aber in Zeiten wie diesen wisse man nie, was passieren kann.