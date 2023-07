Ansturm auf Frankfurter NFL-Spiele: In Minuten ausverkauft

Die NFL boomt weiter in Deutschland. Die Tickets für das zweite Football-Spiel in Frankfurt sind innerhalb von Minuten weg. Der Deutschland-Chef spricht von ...

Frankfurt/Main -Die Tickets für das zweite NFL-Spiel in Frankfurt sind erneut innerhalb weniger Minuten vergriffen gewesen. Nur kurz nach dem Verkaufsstart um 12.00 Uhr für die Partie zwischen den Indianapolis Colts und den New England Patriots waren die Eintrittskarten ausverkauft.

„Über mehr als drei Millionen Geräte haben die Fans versucht, Tickets zu kaufen. Natürlich gibt es auch Fans, die sich mit mehreren Geräten eingewählt haben, um die Chancen zu erhöhen. Dennoch ist es eine wahnsinnige Nachfrage“, sagte der Deutschland-Chef der US-Profiliga NFL, Alexander Steinforth, der Deutschen Presse-Agentur. Genaue Zahlen werden erst in den nächsten Tagen erwartet.

Im Internet werden Karten bereits zu horrenden Preisen zum Weiterverkauf angeboten. Regulär kostete ein Ticket je nach Kategorie zwischen 75 und 225 Euro.

American Football boomt in Deutschland

Schon für das erste Frankfurt-Spiel zwischen den Miami Dolphins und Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs am 5. November waren die Tickets innerhalb von Minuten weg. Die Sportart boomt in Deutschland. Für die Deutschland-Premiere im vergangenen November in München hätten die Organisatoren nach eigenen Angaben drei Millionen Tickets verkaufen können.

„Wir hatten ja damals schon eine unfassbare Vorfreude bei den Leuten gespürt, die sich dann auch in Interesse nach Tickets niedergeschlagen hat. Aber wir merken, dass wir noch mal einen großen Sprung in Sachen Nachfrage gemacht haben“, befand Steinforth und wies auch auf eine Änderung im Ticket-Verkauf hin: „Aufgrund der enormen Nachfrage haben wir die Anzahl der Tickets pro Käufer reduziert. Wir sind da von sechs auf vier runtergegangen.“