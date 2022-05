Berlin - Tony Höwler ruft an, so atemlos, als hätte er selbst auf der Bohle gestanden. „Antonia hat bei der WM die Bronzemedaille gewonnen“, ruft der Berliner Lehrertrainer ins Telefon. Gerade sei Siegerehrung. „Gewichtheben, Junioren-Weltmeisterschaft, ja in Griechenland.“ Seine Klasse habe eigentlich gerade Geschichtsunterricht. „Aber heute haben wir in Geschichte Gewichtheben im Livestream geschaut.“ Höwler ist begeistert.

Tatsächlich passt sein Unterrichtsfach im Schul- und Leistungssportzentrum Hohenschönhausen (SLZB) nicht nur zum Wettkampfort Heraklion auf Kreta. Auch das, was seine frühere Athletin Antonia Ackermann vorige Woche geleistet hat, ist beinahe etwas Historisches. Denn eine Medaille im Reißen für eine deutsche Gewichtheberin bei einer Junioren-WM gab es zuletzt vor 26 Jahren.

Nach der WM fliegt Ackermann in den Urlaub

Am Montag nach ihrem Coup sitzt Antonia Ackermann im Trainerzimmer des Sechsgeschossers an der Berliner Paul-Heyse-Straße. In den Räumen im Erdgeschoss ist das Projekt der starken Mädchen zu Hause, hier geht Ackermann seit zehn Jahren ein und aus. Sie ist mit Chantal Schreiber, die voriges Jahr bei der U23-EM die Silbermedaille gewann, diejenige, zu der die jüngeren Sportlerinnen aufschauen. Bohle drei wird für sie frei gelassen, wenn sie da ist. Aus Respekt.

Im Moment sieht Ackermann nach Urlaub aus. Sie hat sich Gelnägel machen lassen, in Kobaltblau mit Glitzersteinchen. So kann niemand Hanteln stemmen. Aber das hat die 20-Jährige vom SV Empor Berlin zuletzt so ausgiebig getan, dass sie sich drei Wochen Urlaub bei Verwandten in Thailand verdient hat.

Derzeit trainieren sechs Juniorinnen in der Gruppe von Ackermanns Coach Michael Müller. Dazu sechs weitere Mädchen im Jugendbereich bei Höwler. Fast alle haben Kaderstatus. Sie meinen es ernst mit ihrem Sport, wissen, dass die Aufbauphase in der Schnellkraftsportart viele Jahre dauert. Und sie sehen, wie ernst es Ackermann mit dem Gewichtheben meint. Seit sie voriges Jahr am SLZB ihr Abitur gemacht hat, ist sie Vollzeitsportlerin, Sportsoldatin – mit dem Ziel: Olympische Spiele – wenn die dopingbelastete Traditionssportart jemals noch bei Olympia dabei sein sollte.

Training mit dem Menstruationszyklus

„Ich hoffe, dass die Jüngeren sehen, wie fleißig Antonia trainiert. Sie stellt ihre privaten Dinge oft hinten an. Und ich hoffe, dass sie sehen, wie das zum Erfolg führen kann“, sagt Müller. Vorigen Sommer zog Ackermann in die eigene Wohnung am Frankfurter Tor. Von dort ist es nicht weit zum täglichen Trainingsort, wo Müller, Landestrainer Michael Schindler und Höwler, der den Bundesstützpunkt ehrenamtlich leitet, inzwischen mehr starke Mädchen als starke Jungen betreuen.

„Wir trainieren ein bisschen anders als früher. Da haben wir die Mädchen eins zu eins mit den Jungen trainieren lassen“, sagt Müller. Er war selbst Gewichtheber, EM- und WM-Teilnehmer. „Frauen haben ja doch einen anderen Monat als Männer“, fährt er fort. „Wir trainieren mit dem Menstruationszyklus. Um den Eisprung herum, ist der Körper eher down, da ist die Verletzungsanfälligkeit höher. Das Thema rückt ja immer mehr in den Vordergrund.“

Natürlich wollen sie in der Paul-Heyse-Straße auch starke Jungs ausbilden. Bei den Männern ist das Leistungsniveau in der Welt extrem hoch. Auch die Frauen haben sich im Lauf der vergangenen 25 Jahre im Reißen und Stoßen jeweils um zehn Kilo gesteigert. Sowas, sagt Müller, sei ohne Doping möglich.

Der Berliner kann gut einschätzen, was im Gewichtheben sein kann und was nicht. Das, was er vorigen September mit Ackermann bei der Junioren-EM in Finnland erlebte, war ihm unbekannt. Dort brachte seine Sportlerin von sechs Versuchen keinen gültigen auf die Bühne. „Es lag am Kopf“, sagt Ackermann. Sie begann, mit einer Sportpsychologin zusammenzuarbeiten.

Der Verband wollte sie daraufhin gar nicht mehr zur Junioren-WM nach Heraklion schicken. Sie sollte sich anderswo neues Selbstvertrauen holen. Aber Höwler setzte sich für die Sportlerin ein, die er von Klasse sieben bis zwölf im Sport und durch die Pubertät begleitet hatte. Kurz vor der WM erkältete sie sich. „Ich hatte Angst, dass es wieder nicht so läuft“, sagt Ackermann. Aber Müller redete in seiner ruhigen Art auf sie ein, Höwler in seiner etwas gröberen.

Ackermann schafft 91 Kilogramm im Reißen

Offenbar wirkte beides: In Heraklion zog Ackermann ihre Turnschuhe an, die sie mit Strasssteinchen verziert hatte. Ihr ist es wichtig, in der mit Männlichkeit assoziierten Sportart so viel Weiblichkeit wie möglich zu demonstrieren. „Andere tragen Hello-Kitty-Gürtel oder -Handgelenkbänder. Ich finde es schön, dass da ein Stück Weiblichkeit mit reinkommt“, sagt Müller.

Vor dem Wettkampf putschte sich Ackermann über ihre Kopfhörer mit verschiedenen Pop-Remixes auf. Die Hantel fühlt sich gut an. Bohle Nummer zehn war ihre: Sie begann mit 84 Kilo im Reißen, schaffte 87 Kilo im zweiten Versuch und tatsächlich 91 Kilo im dritten. Dass sie damit die Bronzemedaille gewonnen hatte, realisierte sie im Wettkampf gar nicht, der ihr nach 104 Kilo im Stoßen dann Platz fünf im Zweikampf einbrachte. Erst als sie ihr Handy einschaltete und die Gratulationen sah, fragte sie Müller ungläubig: „Ich habe Bronze, Trainer, stimmt das?“ Es stimmte.